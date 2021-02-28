В Петербурге мужчина умер во время собеседования на должность пекаря 

В Петербурге мужчина умер во время собеседования на должность пекаря 
Прибывшим к месту происшествия сотрудникам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В субботу, 27 февраля, во Фрунзенском районе Северной столицы 64-летний гражданин Узбекистана скончался прямо во время трудоустройства.

Трагический инцидент произошел на станции техобслуживания на Софийской улице, информирует в правоохранительных органах. По предварительной информации, погибший пришел на собеседование — он хотел устроиться пекарем. По невыясненной причине пожилому мужчину внезапно стало плохо, а медики не успели помочь ему.

На данный момент полицейские проводят проверку по факту случившегося: устанавливают обстоятельства происшествия, а также разбираются в том, что могло послужить причиной гибели человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 27 февраля на Российском проспекте иномарка сбила пенсионерку. От удара пожилой женщине оторвало ноги. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.

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