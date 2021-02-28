В Петербурге скончалась пенсионерка, которой оторвало ноги в жутком ДТП на Российском проспекте 

В Петербурге скончалась пенсионерка, которой оторвало ноги в жутком ДТП на Российском проспекте 
Пенсионерка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Фото: pixabay

В субботу, 27 февраля, около семи часов вечера на Российском проспекте в Невском районе Северной столицы произошла ужасная авария, жертвой которой стала 70-летняя петербурженка.

По магистрали на огромной скорости мчалась Volvo S60, которой управлял 23-летний молодой человек. В этот момент пенсионерка, стоявшая у пешеходного перехода, решила перебежать дорогу, несмотря на красный сигнал светофора. Женщина не заметила приближающийся автомобиль, а водитель не успел затормозить, что привело к трагедии.

Иномарка сбила петербурженку и смогла остановиться лишь несколько десятков метров спустя. Пострадавшая буквально отлетела на внушительное расстояние от места происшествия. Столкновение было такой силы, что жертве ДТП, по словам очевидцев, оторвало ноги. Женщину госпитализировали, однако травмы, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью. Сейчас в происшествии разбираются правоохранители.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в маленького ребенка попала петарда.

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