В ребенка из окна бросили петарду в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестные бросали из окон петарды. Одна из взрывчаток попала в ребенка.

Инцидент произошел в городе Волхове. Местная жительница рассказала, что гуляла во дворе со своим ребенком, когда фейерверк попал в малыша.

Как сообщил РЕН ТВ, госпитализация несовершеннолетнему не потребовалась, травмы в результате осмотра не выявлены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов в Петербурге брошенная на балкон петарда стала причиной пожара в квартире.