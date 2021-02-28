В ребенка из окна бросили петарду в Ленобласти

В ребенка из окна бросили петарду в Ленобласти
Петарду бросили из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области неизвестные бросали из окон петарды. Одна из взрывчаток попала в ребенка.

Инцидент произошел в городе Волхове. Местная жительница рассказала, что гуляла во дворе со своим ребенком, когда фейерверк попал в малыша.

Как сообщил РЕН ТВ, госпитализация несовершеннолетнему не потребовалась, травмы в результате осмотра не выявлены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов в Петербурге брошенная на балкон петарда стала причиной пожара в квартире.

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