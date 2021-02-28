На проспекте Стачек произошло массовое ДТП

На проспекте Стачек произошло массовое ДТП
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 28 февраля, в Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, в аварию попали 4-5 машин. ДТП произошло на пересечении проспекта Стачек и Трамвайного проспекта. Участники аварии перекрыли всю проезжую часть. Движение восстановилось после устранения последствий происшествий.

«На пересечении проспекта Стачек и Трамвайного проспекта в сторону метро Автово столкнулось 4-5 машин, которые перекрыли полностью всю проезжую часть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на перекрестке Маршала Говорова остановило движение трамваев. Участники аварии заняли большую часть дороги.

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