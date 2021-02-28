На месте хладокомбината на Полюстровском проспекте может появиться жилой дом

На месте хладокомбината на Полюстровском проспекте может появиться жилой дом
На месте снесенного здания могут построить жилой дом. Фото: gov39.ru / Пресс-служба правительства

На Полюстровском проспекте начали сносить здания хладокомбината «Холодильником № 6», который был возведен в 1940 году.

Комбинат пережил Блокаду, недавно его признали объектом обладающим признаками объекта культурного наследия, сообщает портал 78.ru.

На месте снесенного здания могут построить жилой дом.

Отмечается также, что 20 лет назад здание «Холодильник № 1» на Черниговской улице, которое тоже было признано памятником архитектуры, решили сохранить и приспособили под паркинг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге планируется строительство элитного жилого комплекса на набережной реки Карповки, где снесли отель-долгострой «Северная столица». Как сообщает «Коммерсант», ГК «ПСК» выкупила у ООО «Венчурный капитал» компанию «Северная корона» вместе с проектом строительства жилого комплекса.

Полюстровский проспект строительство хладокомбинат


 

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