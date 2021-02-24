На месте проблемной стройки на набережной Карповки построят элитное жилье

В Петербурге планируется строительство элитного жилого комплекса на набережной реки Карповки, где снесли отель-долгострой «Северная столица».

Как сообщает «Коммерсант», ГК «ПСК» выкупила у ООО «Венчурный капитал» компанию «Северная корона» вместе с проектом строительства жилого комплекса.

Разрешительный документ предусматривает строительство жилого комплекса на земельном участке почти в 2 га. Комплекс площадью 33,5 тыс кв.м. будет рассчитан на 259 квартир. На участке также возведут детский сад и подземную парковку.

Сумма сделки не называется, но эксперты предполагают, что она составила порядка 2,5 млрд рублей.

Добавим, что строительство отеля на набережной Карповки началось в 1988 году. Его начали возводить на участке, где находились Карповские бани, доходный дом Михаила Еремеева, и еще одно здание конца XIX века. Снос этих зданий вызвал большой общественный резонанс.

Строительство начала югославская компания Montexgroexport, но после развала СССР проект перешел банку «Санкт-Петербург». Далее объект был продан «Еврофинанс Моснарбанку», а последним подрядчиком стал «Венчурный капитал». В 2019 году недостроенную гостиницу начали сносить.

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