ЖК «Панорамы залива» пообещали достроить к апрелю 2021 года

ЖК &#171;Панорамы залива&#187; пообещали достроить к апрелю 2021 года
ЖК "Панорамы Залива" должны достроить в апреле 2021 года. Фото: Пресс-служба СК "Альянс"

Застройщик заявил, что срывает сроки из-за проблем с финансированием.

Заместитель главы Комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский встретился с застройщиком ЖК «Панорамы Залива», чтобы обсудить срыв сроков сдачи объекта. На встрече также присутствовали обманутые дольщики, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Гендиректор ЗАО «Трест-102» заявил, что жилой комплекс готов на 95%. Чтобы завершить работы, нужно еще несколько месяц – в апреле 2021 года, уверяет компания, объект закончат. Застройщик добавил, что задержка связана с финансовыми проблемами.

«Комитет вам помогает в решении всех насущных проблем, поэтому дом должен быть сдан в середине апреля, с тем, чтобы люди могли получить ключи от своего жилья уже этим летом»,

— заявил заместитель председателя Комитета по строительству.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строительство восьми долгостроев в Ленобласти продолжится в 2021 году.

долгострой жк "панорамы залива" новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторые американские дипломаты попросили привить их российской вакциной
Попова заявила о большом риске заражения коронавирусом
ЖК «Панорамы залива» пообещали достроить к апрелю 2021 года
Психологи Службы занятости помогли 70 тысячам петербуржцев в поиске призвания
На Невском тушили помещение в историческом здании
В Минздраве рассказали, кого будут госпитализировать из зараженных коронавирусом
Самолет в Занзибар наконец вылетел из Петербурга
В Приморском районе в сентябре планируют открыть школу