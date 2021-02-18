ЖК «Панорамы залива» пообещали достроить к апрелю 2021 года

Застройщик заявил, что срывает сроки из-за проблем с финансированием.

Заместитель главы Комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский встретился с застройщиком ЖК «Панорамы Залива», чтобы обсудить срыв сроков сдачи объекта. На встрече также присутствовали обманутые дольщики, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Гендиректор ЗАО «Трест-102» заявил, что жилой комплекс готов на 95%. Чтобы завершить работы, нужно еще несколько месяц – в апреле 2021 года, уверяет компания, объект закончат. Застройщик добавил, что задержка связана с финансовыми проблемами.

«Комитет вам помогает в решении всех насущных проблем, поэтому дом должен быть сдан в середине апреля, с тем, чтобы люди могли получить ключи от своего жилья уже этим летом»,

— заявил заместитель председателя Комитета по строительству.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строительство восьми долгостроев в Ленобласти продолжится в 2021 году.