Беглов отказался отменить запрет на публичные мероприятия

Губернатор отметил, что эксперты против такого решения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе пока не будут отменять запрет на публичные мероприятия. Он сослался на мнение сотрудников Роспотребнадзора, которые выступили против такого решения. Об этом заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский, который опубликовал ответ политика на свой запрос.

Беглов написал, что власти ждут улучшения эпидемиологической обстановки. Только это позволит Смольному и дальше смягчать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Губернатор добавил, что на публичных массовых мероприятиях граждане не должны скрывать лица, но из-за масочного режима это невозможно, так что их проведение пока невозможно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Комздраве рассказали о выходе на плато по коронавирусу в Петербурге.