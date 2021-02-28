В Комздраве рассказали о выходе на плато по коронавирусу в Петербурге

За неделю в больницы Северной столицы доставили 2545 пациентов с коронавирусом и пневмониями.

Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что на прошлой неделе показатель составлял 2463 человека. Число госпитализаций выросло на 3,2 %.

При этом он отметил, что заболеваемость коронавирусом в городе все же снижается, однако этот процесс значительно замедлился после января. Глава комитета отметил, что не исключен выход на плато при высоком уровне заболеваемости.

В Петербурге зафиксировано 939 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге 367177 случаев заражения COVID-19. Скончались 11077 человек. Выздоровело 298937 человек. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 20337 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с первого марта в Петербурге несколько стационаров полностью или частично прекратят прием ковид-пациентов. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, во многом такой положительной динамике в городе послужила вакцинация населения.