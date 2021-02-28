Петербуржцы заметили на тротуаре машину, похожую на Mercedes Боярского

Очевидцы уверены, что перед ними иномарка артиста. Фото: скриншот Вконтакте

Очевидцы уверены, что перед ними иномарка артиста. Фото: скриншот Вконтакте

Автомобиль припарковали, нарушая ПДД.

Петербуржцы рассказали, что увидели черный Mercedes, который очень похож на автомобиль народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Машина припаркована прямо на тротуаре, что является нарушением и поводом для выписки штрафа. Снимком иномарки очевидцы поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по всему, машину оставили у дома на набережной Мойки. Петербуржцы отмечают, что жизнь Боярского ничему не учит.

«Михаил Сергеевич в своём репертуаре. У дома только так смог припарковаться свой Mercedes. Бампер с пассажирской стороны уже изрядно потрёпан»,

— комментирует увиденное горожанин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруга Боярского раскрыла подробности госпитализации актера.