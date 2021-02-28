Супруга Боярского раскрыла подробности госпитализации актера

Супруга Боярского раскрыла подробности госпитализации актера
Боярский напугал поклонников. Фото: скриншот видео instagram.com

У народного артиста РСФСР Михаила Боярского обнаружили «какое-то воспаление», но близкие следят за его здоровьем. Об этом рассказала супруга «главного мушкетера страны» Лариса Луппиан.

По ее словам, госпитализация супруга не связана с прививкой от коронавируса, которую ему недавно поставили. Сейчас самочувствие артиста хорошее.

Актриса призналась в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что муж, на момент госпитализации Боярского все близкие были сильно напуганы его состоянием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mercedes-нарушитель Боярского снова мешает проходу пешеходов в Петербурге. Машина стояла под балконом дома № 31 на набережной Мойки.

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