Mercedes-нарушитель Боярского снова мешает проходу пешеходов в Петербурге

Жители Северной столицы заметили иномарку актера Михаила Боярского. Он снова оставил свой автомобиль в неположенном месте.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Фотографиями черного Mercedes очевидцы поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи отметили, что место, где Боярский оставил свою иномарку, не предназначено для парковки. Машина стояла под балконом дома № 31 на набережной Мойки. Иномарка мешала прохожим, для которых уже не секрет, что автомобиль принадлежит известному актеру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении Михаила Боярского вновь было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты штрафа ГИБДД.