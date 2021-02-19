На Боярского завели второе исполнительное производства из-за штрафа в 3 тысячи

Михаил Боярский задолжал уже шесть тысяч рублей. Фото: скриншот видео instagram.com

Михаил Боярский задолжал уже шесть тысяч рублей. Фото: скриншот видео instagram.com

Народный артист РСФСР Михаил Боярский снова засветился в базе судебных приставов. Это уже второй случай за месяц.

В отношении актера вновь было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты штрафа ГИБДД. По данным на портале главного управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу, актер задолжал уже шесть тысяч рублей.

Напомним, 30 ноября прошлого года Боярский нарушил правила дорожного движения, за что был оштрафован на 3 тыс. рублей. Согласно КоАП, на уплату дается 60 дней с момента правонарушения, еще десять дней — на обжалование штрафа. К 12 февраля эти сроки истекли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17 февраля Михаила Боярского выписали из больницы в Петербурге. Он был госпитализирован в клиническую больницу №122 с симптомами ОРВИ.