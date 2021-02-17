Михаила Боярского выписали из больницы в Петербурге

Михаила Боярского выписали из больницы в Петербурге
Михаил Боярский выписан из больницы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которого в понедельник госпитализировали в клиническую больницу №122 с симптомами ОРВИ, выписали.

Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал, что 71-летний артист пребывает в хорошем самочувствии. Врачи провели ему экспресс-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

По словам политика, еще вчера Боярскому стало лучше. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сын артиста отметил, что не готов комментировать причины, по которым Боярского госпитализировали, и не будет подробно обсуждать состояние его здоровья.

Депутат добавил, что уже завтра актер вернется к работе, выступив на сцене театра Ленсовета со своей супругой Ларисой Луппиан. В четверг они сыграют на большой сцене театра в постановке «Смешанные чувства».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Боярского рассказал о состоянии госпитализированного отца.

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