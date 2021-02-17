Сын Боярского рассказал о состоянии госпитализированного отца

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал, как себя чувствует его отец, народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Напомним, во вторник стало известно, что 71-летнего артиста госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Соколова.

Политик заявил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что еще вчера Боярскому стало лучше. Врачи сбили температуру, но на всякий случай оставили актера в медучреждении. Сергей Боярский отметил, что причиной госпитализации был точно не коронавирус. Сейчас состояние его здоровья не вызывает у медиков опасений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Боярский попал в больницу с симптомами ОРВИ — у него была температура и слабость. Супруга Боярского Лариса Луппиан предположила, что это могла быть реакция на погоду или что-то подобное.