Сын Боярского рассказал о состоянии госпитализированного отца

Сын Боярского рассказал о состоянии госпитализированного отца
Депутат Сергей Боярский рассказал о состоянии отца. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал, как себя чувствует его отец, народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Напомним, во вторник стало известно, что 71-летнего артиста госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Соколова.

Политик заявил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что еще вчера Боярскому стало лучше. Врачи сбили температуру, но на всякий случай оставили актера в медучреждении. Сергей Боярский отметил, что причиной госпитализации был точно не коронавирус. Сейчас состояние его здоровья не вызывает у медиков опасений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Боярский попал в больницу с симптомами ОРВИ — у него была температура и слабость. Супруга Боярского Лариса Луппиан предположила, что это могла быть реакция на погоду или что-то подобное.

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