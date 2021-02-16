Михаил Боярский попал в больницу с симптомами ОРВИ

Советский и российский актер Михаил Боярский госпитализирован в клиническую больницу №122 в Петербурге.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на его супругу Ларису Луппиан, вчера 71-летнему Боярскому стало плохо и она решили перестраховаться, вызвав бригаду скорой помощи. По словам Луппиан, у актера была температура и слабость. Точный диагноз врачи пока не называют. Но известно, что он госпитализирован не в ковидное отделение.

Супруга Боярского также предположила, что это могла быть реакция на погоду или что-то подобное. Сейчас медики проводят обследование. Луппиан добавила, что сейчас актер «проклинает» ее за то, что она вызвала скорую.

По данным телеканала 78, у артиста подозревают пневмонию, но экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы ищут Боярского из-за неоплаченного штрафа ГИБДД.