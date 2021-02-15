Приставы ищут Боярского из-за неоплаченного штрафа ГИБДД

Приставы ищут Боярского из-за неоплаченного штрафа ГИБДД
Актер Михаил Боярский не оплатил ноябрьский штраф ГИБДД. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Данные российского актера Михаила Боярского снова в базе судебных приставов.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в банке данных исполнительных производств на сайте УФССП по Петербургу. Так, 12 февраля в отношении народного артиста РСФСР было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты штрафа ГИБДД.

За нарушение от 30 ноября прошлого года Боярский нарушил правила дорожного движения на 3 тыс. рублей. Согласно КоАП, на уплату дается 60 дней с момента правонарушения, еще десять дней — на обжалование штрафа. К 12 февраля эти сроки истекли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы уже интересовались Боярским, не желающим оплачивать долг за ЖКУ. В отношении известного «мушкетера» завели исполнительное производство о взыскании.

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Приставы ищут Боярского из-за неоплаченного штрафа ГИБДД
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