Судебные приставы заинтересовались Боярским, не желающим оплачивать долг за ЖКУ

Судебные приставы заинтересовались Боярским, не желающим оплачивать долг за ЖКУ
Михаил Боярский. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Актер Михаил Боярский за невнимательность в оплате счетов может получить вдобавок и административный протокол.

В отношении известного «мушкетера» завели исполнительное производство о взыскании. Его регистрация пришлась на пятницу, 24 июля. Причиной подобного поворота событий стал долг в размере 200 рублей. В случае, если он не будет погашен, как того затребуют судебные приставы, Боярскому может грозить административная ответственность. Информация об этом появилась на сайте УФССП.

Стоит отметить, что получать штраф для актера не впервой. В апреле текущего года с него попытались возыметь 3000 рублей за нарушение правил парковки. Однако, оплачивать его он не стал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Боярский ответил на слова о своем изможденном виде. Поклонники не на шутку испугались, увидев изменения во внешности артиста, однако он заверил, что все хорошо.

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