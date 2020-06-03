Михаил Боярский ответил на слова о своем изможденном виде

Он рассказал, что давно не смотрел на себя в зеркало.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург». Народный артист России Михаил Боярский записал видео, в котором он просит у поклонников помощи, и выложил в свой Instagram-аккаунт. Многие испугались, увидев актера – они считают, что он выглядит изможденно, словно заболел. Наконец Боярский ответил на комментарии своих фанатов, отметив, что с ним все хорошо и он вместе с семьей находится на даче, соблюдая режим самоизоляции. Также артист подчеркнул, что давно не смотрелся в зеркало.

Напоминаем, что в этом году Боярскому исполнится 71 год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаил Боярский поздравил россиян с Днем Победы. Певец отметил также, что быть потомком тех, кто сражался за Родину – большая ответственность и честь.