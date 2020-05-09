Михаил Боярский поздравил россиян с Днем Победы

Актер Михаил Боярский поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Певец отметил также, что быть потомком тех, кто сражался за Родину – большая ответственность и честь.

«Никаких слов не хватит, чтобы описать благодарность и гордость за подвиг наших предков. Низкий поклон всем ветеранам, вечная память тем, кого уже нет с нами», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, актер вместе со своим сыном Сергеем Боярским исполнил песню «День Победы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 мая корабли Балтийского флота пришвартуются у набережной Невы. Они поднимут флаги расцвечивания, а моряки выйдут на торжественное построение. После будут поднят российский триколор, Военно-Морской флаг и Знамя Победы.