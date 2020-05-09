Михаил Боярский поздравил россиян с Днем Победы

Михаил Боярский поздравил россиян с Днем Победы
Актер Михаил Боярский. Фото: Baltphoto

Актер Михаил Боярский поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Певец отметил также, что быть потомком тех, кто сражался за Родину – большая ответственность и честь.

«Никаких слов не хватит, чтобы описать благодарность и гордость за подвиг наших предков. Низкий поклон всем ветеранам, вечная память тем, кого уже нет с нами», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, актер вместе со своим сыном Сергеем Боярским исполнил песню «День Победы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 мая корабли Балтийского флота пришвартуются у набережной Невы. Они поднимут флаги расцвечивания, а моряки выйдут на торжественное построение. После будут поднят российский триколор, Военно-Морской флаг и Знамя Победы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
9 мая день победы михаил боярский
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус за сутки выявили в 12 районах Ленобласти
Пара с пистолетом ради водки выстрелила в сотрудников магазина во Всеволожске
Михаил Боярский поздравил россиян с Днем Победы
На Украине за сутки зафиксировано 515 новых случаев заражения коронавирусом
К воинским мемориалам в Ленобласти возложили венки и цветы
На Есенина лжегазовики вынесли из квартиры пенсионерки деньги и украшения
Мужчину задержали за нападение на женщин в Буферном парке
Беглов возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда