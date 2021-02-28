Стало известно, каким требованиям должен отвечать автобус новой транспортной модели в Петербурге

Власти хотят отказаться от коммерческого общественного транспорта настолько, насколько это возможно.
Глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, каким будет общественный транспорт в ближайшем будущем. Планами властей он поделился в эфире «78 канала».
Он отметил, что Смольный хочет перехода с коммерческого общественного транспорта на городской. Для этого будут введены новые современные низкопольные автобусы, которыми будет удобно пользоваться даже маломобильным гражданам. Оплачивать проезд пассажиры смогут в том числе «Подорожником» и банковской картой.
В новых автобусах появятся информационные системы с медикомплексами и системой климат-контроля.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что трое пострадали при съезде автобуса в кювет у Батьково.