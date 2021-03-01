В Петербурге зафиксировано 943 новых случая коронавируса

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 943 человека.

Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 368 120 местных жителей. Сейчас в городе насчитывается 56 751 активный больной. При этом 300 257 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1320 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 153 новых случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга заявили о снижении темпов затухания второй волны COVID-19.