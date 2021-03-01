Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект о составе Генплана

Законопроект о составе Генерального плана рассмотрят на заседании 3 марта. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Законопроект о составе Генерального плана рассмотрят на заседании 3 марта. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на следующем заседании, 3 марта, рассмотрит законопроект о составе Генерального плана города.

Документ внесен на рассмотрение Постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

В главный градостроительный документ предлагается включить положение о территориальном планировании Петербурга, карты всех функциональных зон и территориальных единиц, а также планируемых для строительства объектов.

«Слишком часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда на территории рекреационной зоны, зеленых насаждений вдруг начинает расти гостиничный комплекс или элитное жилье. Либо в жилой застройке начинают возводить промышленное предприятие», — заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Председатель парламента добавил, что для изменения назначения зоны нужно будет доказать целесообразность постройки объекта. Также стройка должна пройти экологическое согласование, а при принятии решения будет учитываться мнение горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители и депутаты приготовились отбивать ВНИИБ: КГИОП скоро примет решение о статусе здания.