Жители и депутаты приготовились отбивать ВНИИБ: КГИОП скоро примет решение о статусе здания

В ближайшее время КГИОП во второй раз рассмотрит заявление о включении здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте в список выявленных объектов культурного наследия. На его месте хотят построить современный ЖК, жители и депутаты настаивают на том, чтобы здание передали под социальные нужды.

Как рассказал в четверг, 18 февраля, депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский, он опасается, что вопрос в КГИОП будет рассмотрен формально. Он направил губернатору Александру Беглову обращение с просьбой включить в состав комиссии, которая решит судьбу здания, независимых экспертов. Они должны будут изучить все документы и принять участие в дискуссии.

«Нельзя дать застройщику возможность уничтожить красивое, находящееся в нормальном состоянии и во многом формирующее облик квартала здание – ради строительства очередного жилого комплекса. Уверен, как и жители, что здание надо использовать под социальные нужды жителей района», — заметил Борис Вишневский.

Отметим, что пока разрешение на строительство на месте ВНИИБ пока приостановлено. Оно не будет действовать до тех пор, пока вопрос о внесении здании в список памятников не будет решен окончательно, — так решил суд.

Застройка угрожает зданию в стиле сталинского неоклассицизма, которое построили в 1957-м году по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. В 2019-м году ФСК «Лидер» получила разрешение от Госстройнадзора на строительства жилой высотки на месте здания.

Жители и градозащитники считают, что здание ВНИИБ формирует облик всего квартала. В результате после решения Госстройнадзора горожане начали устраивать народные сходы и собирать подписи в защиту здания.

В 2019-м году КГИОП уже отказал в том, чтобы признать здание выявленным объектом культурного наследия. Впрочем, как отметил депутат ЗакСа Борис Вишневский, процедура была проведена слишком формально – ведомство приняло решение по семи зданиям за два дня.

«С учетом того, что, согласно приказу КГИОП, члены комиссии должны были осмотреть и сфотографировать каждый дом, а также изучить сведения по ним, которые были у КГИОП, в такой срок было физически невозможно принять обоснованное решение», — считает парламентарий.

Между тем, горожане и депутаты, среди которых оказался и депутат Госдумы Евгений Марченко, считают, что городские власти должны выкупить здание под социальные нужды. К слову, в Смольном оснований для этого не увидели.