Начальник фирмы продал две квартиры, чтобы покрыть долги по зарплате

В Петербурге судебные приставы добились погашения долгов по зарплате перед 55 сотрудниками фирмы, сообщили в городском главке ФССП. Гендиректор продал две квартиры, чтобы расплатиться перед работниками.

Судебными приставами были возбуждены 55 исполнительных производств о взыскании с фирмы крупной суммы в пользу бывших сотрудников. Им задолжали порядка 8,2 млн рублей.

Как выяснилось, гендиректор не платил зарплату работникам в связи с тем, что подрядчики не расплачивались с его фирмой. Вскоре сотрудники обратились в суд.

Начальник рассказал правоохранителям, что фирма находится в плачевном положении. Несмотря на это, ему пригрозили уголовной ответственностью, что и побудило мужчину быстро искать деньги. Он решил продать две свои квартиры, чтобы погасить долг.

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