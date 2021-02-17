Суд обязал супружескую пару выплачивать алименты за отказ от приемных детей

В Северной столицы судебные приставы добились погашения алиментов в размере 555 тыс. рублей. Деньги были взысканы в пользу детского дома, где содержатся дети после отмены усыновления.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, супружеская пара из Петербурга усыновила 2-х детей из детских домов. В течение 10 лет они жили с приемными родителями, однако отношения у них складывались не лучшим образом. Семья сначала жила в городе, а затем переехала за границу.

«Согласно сведениям супругов у детей были отдельные комнаты, няня, они посещали частную закрытую школу, ходили в спортивный зал и бассейн, детям дарили дорогие подарки», – говорится в сообщении приставов.

Несмотря на это, подружится семье не удалось. Было принято отменить усыновление через суд. Во время разбирательств экспертиза установила, что у детей психологическая травма, – новые родители мало общаются с подростками и игнорируют их интересы.

В итоге, суд принял решение вернуть детей в детский дом до совершеннолетия. При этом, приемные мама и папа были обязаны выплачивать элементы до 18-летия детей.

«По 15 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно согласно решению районного суда. Длительное время мужчина не выплачивал алименты, находясь за границей, поэтому перед детьми образовалась задолженность — 240 и 315 тысяч рублей», – добавили в пресс-службе.

Только после уведомления от приставов родитель выплатил нужную сумму. По одному из детей уже закончили производство после наступления 18-летия.

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