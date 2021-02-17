В Петербурге задержали «целительницу» за хищение миллиона рублей во время снятия порчи

В Петербурге задержали «целительницу» за хищение миллиона рублей во время снятия порчи
Женщина обманывала клиентов под видом целительницы. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В Северной столице полицейские задержали мошенницу, которая похитила крупную сумму денег под предлогом врачевания и снятия порчи. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, нарушительницей оказалась 37-летняя безработная женщина, которая выдавала себя за «целительницу». Она совершила ряд хищений на общую сумму более миллиона рублей.

По версии следствия, представительница кочевого народа якобы оказывала услуги целительницы и помогала избавиться от недугов. Однако во время своих сеансов совершала хищение денег. Установлен пострадавший 54-летний житель Лужского района.

Задержать женщину удалось у дома №55 по Ленинскому проспекту. На данный момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция ищет мошенников, заявивших о минировании метро «Фрунзенская» через телефон петербуржца.

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