В России поменялись правила начисления детских пособий

С сегодняшнего дня для продления льготы родители должны снова собрать все необходимые документы. Фото: Pixabay

С сегодняшнего дня для продления льготы родители должны снова собрать все необходимые документы. Фото: Pixabay

С 1 марта семьи со среднедушевым доходом меньше двух прожиточных минимумов перестанут получать пособия на детей до трех лет в беззаявительном порядке.

Ранее семьи получали ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет в упрощенном порядке в связи с пандемией коронавируса — начисления продлевались автоматически.

С сегодняшнего дня для продления льготы родители должны снова собрать все необходимые документы. Также семьи должны уведомлять органы соцзащиты и Пенсионный фонд о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут за собой прекращение выплат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам объяснили, какая выплата от государства положена раз в год. Ее исчисляют с учетом условий проживания, величины прожиточного минимума, средней зарплаты и другого.