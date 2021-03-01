Транспортная реформа оставит Петербург без маршруток

Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал о подготовке города к внедрению новой транспортной модели, которая предполагает частичный отказ от коммерческого транспорта.

Чиновник рассказал телеканалу «78», что после реформы общественный транспорт будет работать только по социальной схеме. Все автобусы будут доступны для льготников, включая пригородные маршруты, курсирующие между Петербургом и областными пригородами.

Новая транспортная модель подразумевает отказ от большей части транспорта, не считая ряда автобусов, которые находятся в подчинении Ленобласти. Планируется оставить лишь 70 самых популярных маршруток.

Для повышения транспортной доступности в новых кварталах будут использовать автобусы разной вместимости. Для каждой территории подберут свой подвижной состав. К примеру, в новых районах будут курсировать новые микроавтобусы Газель CITY на 17 человек.

Кроме того, городской транспорт откажется от наличной оплаты — пассажиры смогут оплатить проезд только с помощью «Подорожника», банковской карты или смартфона.

К реализации проекта приступят летом 2022 года, дальше переносить сроки не планируют.

Напомним, транспортную реформу в Петербурге планировали провести в середине 2020 года, но отложили на 2022 год. Смольный выделит на реализацию более 177 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, каким требованиям должен отвечать автобус новой транспортной модели в Петербурге.