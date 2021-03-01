В Ленобласти поймали 34 иностранцев, приблизившихся к границе с Эстонией

В Ленобласти задержали иностранцев. Фото: Пограничное управления ФСБ России по СПб и ЛО

В Ленобласти задержали иностранцев. Фото: Пограничное управления ФСБ России по СПб и ЛО

Областные пограничники в Кингисеппском районе задержали 34 иностранцев, нарушивших пограничный режим.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, на прошлой неделе всего за одни сутки рядом с российско-эстонской границей поймали 34 иностранцев без документов, разрешающих находиться на режимной территории. Все они являются гражданами стран СНГ.

Они нарушили правила пребывания на режимной территории в ходе своей трудовой деятельности, не имея при себе необходимых разрешений.

Всех иностранцев привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму свыше 17 тысяч рублей, а после выдворили за пределы погранзоны.

За этот год пограничники уже успели поймать более 520 человек рядом с границей, при этом порядка 470 из них — иностранцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пропускные пункты «Брусничное» и «Торфяновка» на финской границе не будут работать по ночам.