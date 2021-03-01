В Ленобласти коронавирус подхватили еще 153 человека

В Ленобласти за сутки коронавирусом заболело 153 человека. Днем ранее было 142 зараженных. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

С начала пандемии в регионе число зараженных коронавирусом достигло 36151 человек, при этом 32064 пациента выздоровело.

Отметим, что в Петербурге коронавирусом заразились 943 человека. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 368 120 местных жителей. Сейчас в городе насчитывается 56 751 активный больной. При этом 300 257 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1320 за минувшие сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область.