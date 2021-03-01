В Петербурге приостановили деятельность четыре лаборатории

В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения во всех лабораториях города, где проводятся диагностические исследования на коронавирус.

Сотрудники Роспотребнадзора устроили внеплановую проверку лабораторий, осуществляющих диагностические исследования на коронавирус. Всего они посетили 37 организаций, к каждой из которых были претензии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во всех лабораториях выявили нарушения требований санитарного законодательства. Из-за этого были возбуждены дела об административных нарушениях. Также деятельность четырех организаций временно приостановлена по решению суда.

Специалисты планируют и дальше контролировать лаборатории медицинских организаций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из лаборатории научного института в Петербурге похитили черепа животных на 3,5 млн рублей.