В Петербурге проверии стационары, где лечат коронавирусных пациентов, и везде нашлись недочеты

В Петербурге проверии стационары, где лечат коронавирусных пациентов, и везде нашлись недочеты
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Специалисты нагрянули с проверкой в стационары, в которых лечат пациентов с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом.

В Санкт-Петербурге специалисты проверили стационары, перепрофилированные для приема пациентов с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. Об этом сегодня, 1 марта, сообщается на сайте Роспотребназора.

Известно, что провели 14 стационаров. В ходе проверки нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства нашли во всех учреждениях. Часть претензий связаны с тем, что нарушается порядок учета и регистрации инфекционных болезней, а также с отсутствием полноценных лабораторных обследований.

Нарушителей планируют привлечь к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приостановили деятельность четыре лаборатории. Сотрудники Роспотребнадзора устроили внеплановую проверку лабораторий, осуществляющих диагностические исследования на коронавирус. Всего они посетили 37 организаций.

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