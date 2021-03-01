В Александровской больнице снова будет работать Сосудистый центр

Свою работу начнет в том числе общее хирургическое отделение на 40 коек.

Александровская больница с сегодняшнего дня, 1 марта, частично возобновляет основную профильную деятельность. В учреждении заработает Сосудистый центр для оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), острым коронарным синдромом (ОКС) и проведения медицинской реабилитации пациентов. Об этом сообщается на сайте Минздрава Санкт-Петербурга.

Также свою работу начнет общее хирургическое отделение на 40 коек для оказания помощи пациентам с урологической, сердечно-сосудистой, нейрохирургической и непосредственно хирургической патологией.

Напоминаем, что в Александровской больнице помогали коронавирусным пациентам. Сейчас для них развернуты 500 коек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 1 марта ряд больниц прекращают прием ковид-пациентов. По его Лисовца, во многом такой положительной динамике в городе послужила вакцинация населения.