Водитель ВАЗа попытался сбежать после ДТП на Руставели

На улице Руставели в Петербурге произошло серьезное ДТП. Одна из машин превратилась в груду металла, ее водитель попытался сбежать.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 2 марта, у дома №14. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«ВАЗ 2110 заехал под стоящую автовышку», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла. По словам очевидцев, виновник столкновения самостоятельно вышел из искореженного авто и попытался сбежать, но его остановили дорожные рабочие.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре человека пострадали в ДТП с полицейской машиной на Морской набережной. К месту аварии прибыли все службы.