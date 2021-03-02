Водитель ВАЗа попытался сбежать после ДТП на Руставели

Водитель ВАЗа попытался сбежать после ДТП на Руставели
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Руставели в Петербурге произошло серьезное ДТП. Одна из машин превратилась в груду металла, ее водитель попытался сбежать.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 2 марта, у дома №14. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«ВАЗ 2110 заехал под стоящую автовышку», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла. По словам очевидцев, виновник столкновения самостоятельно вышел из искореженного авто и попытался сбежать, но его остановили дорожные рабочие.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре человека пострадали в ДТП с полицейской машиной на Морской набережной. К месту аварии прибыли все службы.

дтп новости СПб


 

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