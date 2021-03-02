В Сланцах ночью спасатели тушили горящую мебель в квартире

В ночь на 2 марта в Сланцевском районе Ленинградской области произошел пожар. тушили квартиру. В многоквартирном доме загорелась квартира.

Сообщение о пожаре поступило в 1:08. В Сланцах на улице Кирова в многоквартирном доме загорелась одна из квартир.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

В квартире загорелась обстановка на общей площади 30,5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось к 2:57. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.