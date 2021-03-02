Петербургские водители на сутки остались без техосмотров и ОСАГО из-за обновления базы

В Петербурге больше суток наблюдались трудности с продлением и покупкой полисов ОСАГО. Причиной этому послужили технические неполадки и сбои в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО).

По данным «Петербургского дневника», доступ к системе был затруднен в связи с масштабным обновлением базы ЕАИС ТО, из-за которого произошла перегрузка. Автомобилистам также был недоступен техосмотр, поскольку данные о ТО должны заноситься в ЕАИС ТО.

В одном из страховых центров города на Неве подтвердили наличие проблемы и рассказали, что проблему в работе сервиса устранят не раньше, чем 2 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября.