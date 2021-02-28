Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября

"Автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - отмечают в пресс-службе кабмина РФ. Фото: pixabay

"Автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - отмечают в пресс-службе кабмина РФ. Фото: pixabay

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действующий порядок прохождения техосмотра до 1 октября 2021 года.

Об этом в воскресенье, 28 февраля, информирует пресс-служба российского кабинета министров. В сообщении отмечается, что отсрочка в полгода позволит автовладельцам и профильному бизнесу в полной мере подготовиться к вступлению в силу новых правил.

Согласно постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлевается до 1 октября 2021 года. Предполагалось, что новый порядок техосмотра может начать действовать уже с 1 марта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие законодательные изменения ждут россиян и петербуржцев с 1 марта.