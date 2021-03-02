Фура задним ходом задавила водителя другого большегруза на территории завода «Хендэ Мотор»

В понедельник, 1 марта, в Курортном районе произошло смертельное ДТП, которое может обернуться возбуждением уголовного дела.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло на территории автозавода «Хендэ Мотор мануфактуринг рус» на Левашовском шоссе в Сестрорецке. Водитель седельного тягача «Вольво» сдавал назад, когда врезался в стоявший сзади большегруз «Скания». В этот момент в кабину второго забирался 48-летний водитель. В результате аварии мужчина погиб на месте.

Водителя «Вольво» доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель ВАЗа попытался сбежать после ДТП на Руставели. По словам очевидцев, виновник столкновения самостоятельно вышел из искореженного авто и попытался сбежать, но его остановили дорожные рабочие.