В Петербурге 3 марта проверят городскую систему оповещения

В Северной столице в среду, 3 марта, проверят готовность городской системы централизованного оповещения.

Сигнал «Внимание всем!» в период времени с 10:40 до 10:43 прозвучит из уличных громкоговорителей и устройств оповещения. Заработают также и сирены. Кроме этого, сигнал прозвучит по телевидению и радио. До и после запуска сигнала жителей Петербурга предупредят речевым сообщением. Об этом сообщили в городском главке МЧС.

Работу системы оповещения будут проверять и в метрополитене. С 10:37 до 10:44 на станциях будут транслировать специальные тексты, из которых пассажиры могут узнать о порядке оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Городскую систему оповещения проверяют несколько раз в год. Проверки призваны выявлять неисправности в системе для их дальнейшего оперативного устранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские водители на сутки остались без техосмотров и ОСАГО из-за обновления базы.