На Малой Балканской загорелась машина

Пожар уже ликвидировали. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пожар уже ликвидировали. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Припаркованный автомобиль неожиданно вспыхнул у окон жилого дома.

Во Фрунзенском районе сегодня, 2 марта, горел автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Малой Балканской улице. Там у одного из домов загорелся припаркованный автомобиль. Что стало причиной инцидента – непонятно. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Местные жители отмечают, что спасатели довольно быстро приехали на место происшествия и уже ликвидировали возгорание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Комендантском массовая авария: одна женщина пострадала. Известно, что гражданка получила травму головы.