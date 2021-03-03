В Москве чудом выжил мужчина, упавший с 18 этажа

Россиянин упал прямо в сугроб и получил множество травм.

На севере Москвы произошел необычный инцидент: там чудом выжил мужчина, который упал с 18 этажа. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Известно, что все случилось на Беломорской улице на территории одного из многоэтажных домов. По непонятной причине гражданин выпал из окна и угодил прямо в сугроб. В результате мужчина получил травмы, но остался жив.

Его госпитализировали, медики оценивают состояние пациента как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и пытаются понять, как именно все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Следком открыл дело после падения мальчика на скалодроме в Петербурге. Ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.