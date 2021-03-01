Следком открыл дело после падения мальчика на скалодроме в Петербурге

Ребенок сорвался с трехметровой высоты на скалодроме. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Ребенок сорвался с трехметровой высоты на скалодроме. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после травмирования школьника на скалодроме в Петербурге.

Как сообщили в главном следственном управлении СК по городу, расследуется дело, открытое по ч.2 ст.238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все произошло 27 февраля в одном из торговых центров Невского района. В материалах дела говорится, что мальчик проходил вводный урок по скалолазанию. Но внезапно он сорвался с трехметровой высоты и сломал оба бедра. Ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура организовала проверку после падения школьника со скалодрома в петербургском ТЦ.