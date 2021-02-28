Прокуратура организовала проверку после падения школьника со скалодрома в петербургском ТЦ

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку после падения несовершеннолетнего со скалодрома в одном из торговых центров города.

Восьмилетний мальчик сорвался с высоты трех метров, после чего попал в больницу. Как сообщил 78.ru, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытые переломы правого и левого бедер со смещением отломков.

Как сообщила городская прокуратура, по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура заинтересовалась падением ученика из окна школы на Савушкина. По словам очевидцев, ученик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.