Прокуратура организовала проверку после падения школьника со скалодрома в петербургском ТЦ

Прокуратура организовала проверку после падения школьника со скалодрома в петербургском ТЦ
Мальчик упал со скалодрома. Фото: pixabay

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку после падения несовершеннолетнего со скалодрома в одном из торговых центров города.

Восьмилетний мальчик сорвался с высоты трех метров, после чего попал в больницу. Как сообщил 78.ru, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытые переломы правого и левого бедер со смещением отломков.

Как сообщила городская прокуратура, по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура заинтересовалась падением ученика из окна школы на Савушкина. По словам очевидцев, ученик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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