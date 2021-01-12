Прокуратура заинтересовалась падением ученика из окна школы на Савушкина

Ученик выпал из окна школы №640 на Савушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ученик выпал из окна школы №640 на Савушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку по факту падения ученика из окна школы.

Будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, а также установлены обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в ведомстве.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел утром 12 января. У школы №640 на улице Савушкина, 111, корпус 2 в Приморском районе собрались экстренные службы. Предварительно, из окна здания выпал ученик 6-го класса. На опубликованных в соцсети кадрах видно, что у входа в школу стоят машины реанимации, скорой помощи и полиции. По словам очевидцев, ученик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в октябре из окна гимназии на Профессора Попова выпал 14-летний школьник. Было возбуждено уголовное дело.