Бизнесмены Трабер и Дебердеев намерены покинуть петербургский «Аксель»

Петербургские бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев намерены выйти из сделки по приобретению трети долей семи компаний группы «Аксель» — крупного автодилера Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка», предприниматели вернули по 17% акций трех предприятий, в течение марта они вернут оставшиеся четыре. По данным СМИ, на их желание повлияла некоторые конфликты внутри актива.

В конце прошлого года Трабер и Дебердеев стали частичными владельцами семи компаний группы «Аксель». Совокупные доли партнеров составили 34%.

Добавим, что «Аксель» занимается продажей иномарок BMW, MINI, Volkswagen, а также Toyota, Lexus и Renault.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два исторических здания в центре Петербурга продали под бизнес-центры.