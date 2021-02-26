Два исторических здания в центре Петербурга продали под бизнес-центры

Холдинг «Империя» приобрел два здания на Миллионной улице в Петербурге для создания новых бизнес-центров. Общая площадь зданий превышает 26 тыс. кв.м.

Как сообщает «Коммерсант», покупка могла обойтись холдингу в 3,7 млрд рублей. В течение двух лет здания реконструируют под деловую функцию, сохранив при этом все исторические элементы. Площадь одного здания составляет 11,7 тыс. кв.м., а второго — 14,4 тыс. кв.м.

Ранее владельцем объектов был Северо-Западный государственный заочный технический университет, а позже их выкупила компания «Виктория».

Дом на Миллионной, 5 является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1780-1788 годы для размещения штата придворных Малого дворца. Здание на Миллионной, 6 признано памятником регионального значения. Его построили во второй половине XVIII века и в 1920-х отдали под консульство Бухарской Народной Республики, а после в нем обустроили коммунальные квартиры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на месте проблемной стройки на набережной Карповки построят элитное жилье.