Роспотребнадзор напоминает об обязательной дезинфекции жилых помещений во время пандемии

Роспотребнадзор напоминает об обязательной дезинфекции жилых помещений во время пандемии
Использование индивидуальных средств защиты и дезинфекции не менее важно, чем обработка поверхностей. Фото: pixabay

Угроза пандемии коронавируса, несмотря на снижение динамики распространения болезни, все еще актуальна, поэтому Роспотребнадзор напоминает о правилах дезинфекции поверхностей в квартире.

В частности, дверные ручки необходимо обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70% или раствором дезинфицирующего средства, обладающего вирулицидным действием. Выключатели, ручки шкафов, спинки стульев, не обитые тканью, письменный стол, журнальные столики и другие жесткие поверхности нужно вымыть с мылом или протереть салфеткой с антисептиком.

Кухонные столешницы, также как бытовую технику, смесители, раковины и сантехнику необходимо обрабатывать средствами бытовой химии и протирать антисептиком на спиртовой основе. При этом влажная уборка на кухне необходима ежедневно, а в случае нахождения в доме зараженного — после каждого использования и приема пищи. Также в ведомстве рекомендуют как можно чаще проветривать помещения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению представителей Роспотребнадзора, в России все еще активна первая волна коронавируса.

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