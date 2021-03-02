В Роспотребнадзоре считают, что в России не прошла первая волна коронавируса

В Роспотребнадзоре считают, что в России не прошла первая волна коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эпидемиолог заявил, что страна находится в стадии стабилизации и снижения инфекционного процесса.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что Россия пока не прошла первая волна коронавируса. Страна находится в стадии стабилизации и снижения инфекционного процесса. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта»,

— заявил представитель Роспотребнадзора.

Эксперт посоветовал всем сделать прививку от коронавируса, так как далеко не у всех, кто переболеет, выработаются антитела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что количество госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось на 46%.

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