Количество госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось на 46%

Все меньше людей оказываются в больницах с коронавирусом, однако по-прежнему многие зараженные переносят ковид в тяжелой форме. Фото: Pixabay

Все меньше людей оказываются в больницах с коронавирусом, однако по-прежнему многие зараженные переносят ковид в тяжелой форме. Фото: Pixabay

В феврале 2021 года в Северной столице госпитализировали на 46,5% меньше пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, чем в январе.

Об этом свидетельствуют данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 на вторник, 2 марта. На сегодняшний день пациентам с коронавирусом оказывают помощь в 13 городских и 4 федеральных медицинских учреждениях, где развернуто, в общей сложности, 6 944 койки. Из них 1 510 остаются свободными.

При этом каждый четвертый больной (25,4%), находящийся в госпитале, переносит заболевание в тяжелой форме. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 227 пациентов, что на 47,5% ниже пикового значения в декабре 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии обследование в КТ-центрах Петербурга прошли более 165 тысяч горожан.